Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На Черкащині розширюють мережу амбулаторій, де сільським трудівникам у комфортних умовах надають медичні послуги. Цими днями в Кам’янському районі розпочала приймати відвідувачів Жаботинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини. Її будівництво та облаштування обійшлося у майже 5,3 мільйона гривень. Більшу частину коштів на це спрямували з державного бюджету. Однак і розпорядники місцевого кошторису не стояли осторонь.

Заклад оснащений новим обладнанням, зокрема й телемедичним. Недавно апаратуру вперше випробували й упевнилися у її надійності. Отож при потребі термінової консультації, приміром, в обласній лікарні, її можна отримати дистанційно. Мобільності та оперативності медперсоналу додасть новопридбаний автомобіль. Адже обслуговуватиме заклад не лише пацієнтів із Жаботина, а й сусідніх Флярківки, Куликівки, Лубенців та двох хуторів. У його штаті — лікар-терапевт, фельдшер, медична сестра, санітар та водій.

Як розповіла лікарка-терапевт Людмила Золочевська, за декларацією заклад обслуговує 1200 осіб. Однак звертається, як правило, набагато більше селян. У новозбудованому приміщенні амбулаторії є всі умови для надання кваліфікованої допомоги.