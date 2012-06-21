Президент Комісії Єропейського Союзу Жан-Клод Юнкер скасував свою відпустку в Австрії за станом здоров'я. У Комісії Єропейського Союзу повідомила, що Юнкера доставили до Люксембургу на термінову операцію. Його госпіталізували видалять жовчний міхур.
Жан-Клод Юнкер очолює Комісію ЄС з 2014 року. Термін повноважень колишнього прем'єр-міністра Люксембурга закінчується 31 жовтня 2019 року.
Про здоров’я 64-річного високопосадовця ЄвропейськогоСоюзу ми вже повідомляли. На саміті НАТО влітку 2018 року він сильно погойдувався на заході . Він страждав від сідничного дискомфорту і в той день у нього були судоми в ногах, розповів він.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»