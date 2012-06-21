Знаменитий французький актор Жан Рено, якому цьогоріч виповнюється 70, бере участь у зйомках кінострічки, що проходять поблизу одного з семи чудес України — озера Синевир. В українсько-французькій стрічці «Останній крок» ця зірка кінематографа грає разом із канадською акторкою Сарою Лінд, англійцем Томом Хоппером, американцем Гаррі Дурданом, а також українцями Ігорем Цишкевичем, Маргаритою Бурковською і Олегом Карпенком. Режисер та автор сценарію фільму — француз Фредерік Петіжан.
Зйомки також проходитимуть у Києві, Нью-Йорку та Канаді. На фільм заплановано витратити майже 74 мільйони гривень, 21,5 мільйона надала Українська держава, оскільки цей проект став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. У прокаті стрічка з’явиться наступного року.
Спільний проект двох країн втілюють у життя з французького боку компанії «EAST 35» та «SEVEN 52», з українського — «ІСТ ВЕСТ ПРОДАКШН».
Зйомки на Синевирі розпочали, коли температура опускалася нижче 20 градусів. Там знімають натурні сцени, а вже в Києві творчий колектив працюватиме над стрічкою у павільйонах.
Як повідомив один із продюсерів картини Олег Герман, Жан Рено закохався в українські Карпати, вкриті білим покривалом.
Подейкують, що нинішня стрічка остання в кінокар’єрі Жана Рено, а тому він дуже переймається роботою у цьому українсько-французькому проекті.
Рено грає відставного кілера, який переховується від переслідування біля маленького озера в глушині Канади. Там він зустрічає дівчину, травмовану під час катання на мотосанях, і дає їй притулок у своїй хижці. Він рятує їй життя і водночас внутрішньо перероджується.
Синевир своєю таємничістю і красою настільки полонив актора, що той вирішив оселитися ближче до нього. Живе в одному з готелів села Синевирська Поляна, що лише за кілька кілометрів від озера.
Спеціально для фільму на березі «синього ока Карпат» звели будиночок, де знімають деякі головні сцени. Актор з інтересом вивчає українські слова і вітається: «Добрий день!» Пообіцяв місцевим, що як виїжджатиме із Синевирської Поляни, обов’язково влаштує з ними фотосесію. А поки що від спільних фото чемно відмовляється.