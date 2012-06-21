Уряд затвердив Типові положення про відповідальний підрозділ і радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Відтепер всі органи виконавчої влади й місцевого самоврядування (за згодою) зобов’язані створити спеціальні підрозділи та призначити радників, які займатимуться виключно питаннями забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Досі коло повноважень радників не було визначено, а відповідальні посадові особи одночасно виконували завдання в інших сферах. А це призводило до недостатньо ефективної роботи у цьому напрямі, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Серед головних завдань підрозділів – проведення аналізу та оцінювання впливу державної або регіональної політики на жінок і чоловіків, а також організація виконання базових міжнародних документів у галузі прав людини. Це дасть змогу краще визначати причину наявних проблем і ухвалювати рішення, орієнтовані на потреби конкретних груп жінок і чоловіків, поліпшуючи якість їхнього життя.

Діяльність новоутворених підрозділів і радників дасть змогу створити умови для забезпечення всім громадянам, незалежно від їхньої статі, віку, стану здоров’я, місця проживання, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, мовних або інших ознак однакових можливостей у всіх галузях їхньої життєдіяльності.

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