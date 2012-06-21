Медики зможуть відтермінувати менопаузу на 20 років, якщо жінки у віці 40 років зроблять 30-хвилинну операцію. Про це повідомляє The Sun.
Видання відзначає, що ця процедура призведе до того, що біологічний годинник жінок вважатиме, що жінки молодші, ніж насправді. Для цього у жінки видаляють частину одного з яєчників і заморозять його при температурі – 150° C. Коли починається менопауза, видалену тканину пересаджують назад, що призводить до перезапуску гормональної системи організму.
Ця революційна процедура покликана змінити життя тисяч жінок, які страждають від серйозних побічних ефектів менопаузи, таких як остеопороз і проблеми з серцем.
Відстрочка менопаузи також означатиме зменшення виснажливих проблем, таких як припливи, зниження статевого потягу і перепади настрою.
У нього також є потенціал для збільшення фертильності – хоча лікарі кажуть, що мета полягає в тому, щоб відкласти менопаузу, а не дати жінкам можливість народити дітей у віці старше 60 років.
Процедура коштує від 3000 до 7000 фунтів за видалення та зберігання частини яєчника, і додатково 4000 фунтів за пересадку.
Професор Саймон Фішель, який є піонером у цій медичній царині, сказав: «Жінки живуть довше, ніж будь-коли в історії людства. Цілком ймовірно, що багато жінок будуть в менопаузі довше, ніж їх фертильний період. Ми даємо жінкам можливість контролювати своє здоров'я, природним чином затримуючи менопаузу».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»