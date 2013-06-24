Напередодні Міжнародного дня жінок і дівчат у науці, який відзначають 11 лютого, Прем’єр­міністр Юлія Свириденко зустрілася з ректорками трьох українських університетів, які втілюють реформу управління закладів вищої освіти: Київського авіаційного інституту Ксенією Семеновою, Запорізького національного університету Галиною Шило та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентиною Якубів.

«Саме ці університети стали учасниками експериментального проєкту з розвитку автономії закладів вищої освіти, який розпочато 2024 року. Його суть — створення наглядових рад, які отримали реальні повноваження управління, обрання керівників через відкритий конкурс. Такий підхід до управління в поєднанні з жіночим лідерством відкриває нові горизонти розвитку освіти й науки і дає змогу змінювати систему зсередини навіть під час війни. Захоплююся жінками­лідерками, які роблять якісні зміни на місцях, і дякую за роботу», — зазначила очільниця уряду.

Юлія Свириденко наголосила, що уряд прагне, щоб змінювалася культура управління закладами вищої освіти. У планах — розширення фінансової автономії, поліпшення механізмів управління майном та можливість добровільного переходу університетів на корпоративну модель управління.

«Ми створюємо умови, за яких студенти обиратимуть вчитися в Україні і бачитимуть своє місце після закінчення університету тут, вдома, — зазначила Прем’єр­міністр. — Передусім уперше за тридцять років держава провела єдину атестацію наукових установ і університетів для перегляду фінансування. Тепер кошти отримуватимуть ті, хто справді працює і дає результати. Цього року ми спрямували понад 3 мільярди гривень на їх додаткове формульне фінансування — це кошти на підвищення заробітних плат, обладнання та розвиток лабораторій».

Окрім цього, на цей рік у держбюджеті передбачено майже 1 млрд грн на створення дослідницьких центрів передового досвіду на базі ЗВО, приблизно 500 млн грн на підтримку досліджень молодих учених та перші 100 млн на додаткову підтримку проєктів у прифронтових університетах.

У фокусі уваги — правовий режим Science.City, який допомагає розвинути систему наукових парків у співпраці між університетами, наукою, бізнесом і державою. За рік створено дев’ять нових наукових парків. Вони вже співпрацюють з науковими парками Великої Британії та Данії.

«Також обговорили з ректорками технічні можливості університетів працювати навіть в умовах складної ситуації в енергетиці. Уряд спільно з ОВА сприятиме обладнанню закладів вищої освіти когенераційними установками, щоб навчання могло тривати безперервно», — повідомила Юлія Свириденко.

