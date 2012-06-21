Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі місцевому жителю загрожує покарання за вбивство кішки – до трьох років обмеження волі. Про дикий випадок розправи над твариною днями повідомила поліцейським одна із мешканок Лівобережного району приморського міста. За її словами, вона стала свідком того, як у одному з дворів згаданого району невідомий чоловік стріляв із рушниці у звичайну кішку, яка загинула від смертельного поранення.
На місці злочину побували співробітники слідчо-оперативної групи Лівобережного відділення поліції і, опитавши очевидців розправи над твариною, встановили підозрюваного. Ним виявився мешканець місцевого будинку, в помешканні якого правоохоронці провели обшук і знайшли пневматичну гвинтівку та набої до неї.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 299 КК України «Жорстоке поводження з тваринами», санкції якої передбачають арешт підозрюваного до шести місяців або обмеження волі до трьох років. А якщо з’ясується і буде доведено, що жорстокі дії були здійснені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, чоловіку із рушницею може загрожувати серйозніше покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.