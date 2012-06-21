Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Краматорську на Донеччині відкрили аж занадто символічний для Донбасу та всієї України пам’ятник. На постаменті у міському сквері Слави встановили бойову машину десанту БМД-1, яку влітку 2014 року у складі 25-ї Окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади задіяли під час визволення міста від проросійських незаконних збройних формувань.

Певна річ, цей пам’ятник має нагадувати всім про українських визволителів, які врятували місцевих жителів від проросійської окупації, жахи якої вже понад шість років переживають жителі Донбасу по той бік лінії розмежування. Водночас він дозволить не забувати про ще одну сторінку – аж ніяк кращу в історії міста та її жителів, яких підступні «брати» використали під час загарбання українських міст і сіл. Бо саме у Краматорську 16 квітня 2014 року відбулося ганебне захоплення членами російської диверсійно-розвідувальної групи відразу шести одиниць бронетехніки ЗСУ, яка мала б взяти участь в АТО. Росіяни тоді діяли з-за спин цивільного населення – переважно жінок. Військову колону на вулицях міста перепинив натовп людей, які впритул обступили бронетехніку і заблокували рух. Українські бійці, звичайно, не наважилися застосовувати зброю і цим миттєво скористалися російські диверсанти, які вискочили з натовпу і без бою захопили відразу шість БМД. Далі техніку використовували під час боїв у Слов’янську, куди «шахтарі і комбайнери» оперативно її відігнали з Краматорська.

Для встановлення БМД-1 у сквері Слави із міського бюджету виділили 500 тисяч гривень. Однак скільки коштів ще доведеться витратити у майбутньому і, на жаль, покласти людських життів, аби переконати місцевих людей у тому, що ми маємо справу із жорстоким, підлим, цинічним і підступним ворогом, якому досі симпатизують (!!!) деякі пересічні жителі.