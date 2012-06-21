Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Слов’янську на Донеччині місцеві жителі організували акцію протесту під промовистою назвою: «Штепу геть!» Люди, які зібралися на Соборній площі, висловлювали свої обурення та протест у відповідь на участь у місцевих виборах колишньої голови міської ради Нелі Штепи. Терпець у багатьох земляків урвався після того, як колишню керівницю міста вже офіційно зареєстрували кандидатом на посаду голови Слов’янської міської ради. Тобто тієї посади, на якій вона перебувала у квітні 2014 року, коли диверсійна група у складі громадян Росії розпочала окупацію міста і війну, що триває досі.

Штепу затримали після звільнення Слов’янська у липні 2014-го за звинуваченнями в закликах до змін кордонів України, проведення незаконного референдуму про відокремлення від України та сприяння діяльності терористичних груп і організацій. Резонансну справу розглядали кілька судів Харкова, за все скоєне керівниці загрожувало покарання у вигляді пожиттєвого позбавлення волі, проте восени 2017 року вона вийшла на волю. А згодом міська організація політичної сили «Партія Миру і Розвитку» висунула її на участь у місцевих виборах.

Слов’янців, які пережили окупацію міста, зрозуміти можна. Адже тут досі ще не відбудували всі будинки, що зруйновані спровокованою війною загарбниками, яких кандидат на стару-нову посаду, публічно називала «наші хлопчики». Досі не відшукали у безіменних могилах всіх зниклих тоді людей. І тому жителі міста досі не можуть зрозуміти, чому за шість років правоохоронці, попри велику кількість доказів та свідків, так і не змогли довести вину Нелі Штепи. А за таких умов вона дійсно має право брати участь у виборах як особа без наявності судимості.