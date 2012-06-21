До кожного з профільних спеціалістів Луганської обласної клінічної лікарні, які провели у Катеринівці Попаснянського району виїзний медично-консультативний прийом записалося по два-три десятки місцевих жителів.
«Ми в’їхали у село, знаючи, що за насадженнями, 500-700 метрів від нас за нашими діями спостерігають військові окупаційних військ. Але з перших хвилин спілкування стало зрозумілим, що в катеринівчан усе гірше залишилося у минулому. Тепер вони хочуть радіти життю, спілкуватися і головне оздоровитися, тому й запросили до себе, у першу чергу, невролога, кардіолога і окуліста, адже нерви, стреси, невизначеність пройшлися по кожному з них важким «катком сірої зони», – розповідає заступник головного лікаря поліклінічного відділу роботи Луганської обласної клінічної лікарні Степан Шведюк.
За його словами, до кожного із спеціалістів записалося та прийшло по 25-30 пацієнків. Жителі Катеринівки отримали консультації кардіолога, невролога та офтальмолога.
Загалом за результатами оглядів лікарі дійшли висновку, що багатьом з місцевих жителів потрібні ще й ревматолог, ендокринолог, гінеколог, гастроентеролог. Їхні візити заплановані уже у найближчому майбутньому.
«Медики готові лікувати та консультувати жителів «сірої зони». Всім хто, звернулись по допомогу до лікарів, її було надано. Також люди отримали кваліфіковані рекомендації щодо подальшого лікування», – зазначив Степан Шведюк.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»