Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого мобілізовані військовослужбовці зможуть оформлювати іпотеку на житло під 3% за програмою «єОселя». Оформити іпотеку можна через застосунок «Дія». Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Рішення уряду дасть змогу військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Так створюємо рівні можливості — і для мобілізованих, і для тих, хто служить за контрактом», — наголосила Прем’єр­міністр.

Уряд встановлює чіткі ліміти на площу житла, щоб програма залишалася соціально орієнтованою: на квартиру — до 115,5 м2; на будинок — до 125,5 м2.

Юлія Свириденко повідомила, що вже 21 864 українські родини отримали власну домівку завдяки пільговій іпотеці. Сумарно вони одержали кредитів на 37,4 млрд грн. Зокрема, 6438 військових та ветеранів змогли придбати житло завдяки програмі. «За роки чинності програми бачимо: попри війну українці хочуть і готові купувати власне житло вдома, в Україні. Ми постійно оновлюємо умови програми під реалії часу», — зазначила очільниця уряду.

Як повідомляє Урядовий портал, коментуючи внесені зміни, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив: «Ми оновили умови програми «єОселя», щоб надати підтримку нашим військовим, призваним під час мобілізації. Відтепер вони можуть отримати іпотечний кредит на найбільш пільгових умовах — під 3% річних. Це збільшить кількість учасників програми і водночас стимулюватиме розвиток будівельної галузі».