Проєкт Укрпошти «Пересувні відділення» має трансформувати пошту у віддалених населених пунктах і дати змогу людям отримувати комфортні й сучасні послуги. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час офіційної презентації проєкту.
«Пересувні відділення доставлятимуть пошту, ліки, продукти харчування. Там можна буде сплатити за комунальні послуги, отримати замовлення з онлайн-магазинів. Цей проєкт, «Дія», ЦНАПи в кожній громаді — частина урядової стратегії, яка має зменшити бюрократію та збільшити довіру українців до держави», — зазначив він.
Проєкт створює робочі місця та підтримує національного виробника. Адже дообладнання автомобілів відбувається на базі одного з черкаських підприємств. До кінця цього року таких автомобілів має бути 630, наступного — 2 тисячі. Ці автомашини їздитимуть до сіл з населенням до 100 жителів раз на тиждень, до 500 — двічі, до 1200 — тричі, понад 1200 — чотири або п’ять.