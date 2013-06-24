Станом на 10 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 33 032,3 тис. тонн зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, зібрано:
- Пшениці – 22 623,6 тис. тонн на площі 5 020,3 тис. га.
- Ячменю – 5 314,7 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га.
- Гороху – 627,5 тис. тонн на площі 266 тис. га.
- Кукурудзи – 3 452,3 тис. тонн на площі 638,2 тис. га, що становить 15% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 882,3 тис. тонн на площі 316,2 тис. га.
Серед лідерів збору:
- Одеська область – 3 717,2 тис. тонн з площі 1 122,1 тис. га.
- Вінницька область – 2 426 тис. тонн з площі 437 тис. га.
- Хмельницька область – 2 381,5тис. тонн з площі 344,2 тис. га.
- Кіровоградська область – 2 377,1 тис. тонн з площі 571,8 тис. га.
Збір пшениці, ячменю, гороху завершений.
Олійних культур на 10 жовтня 2025 року зібрано 12 425,4 млн тонн. Зокрема:
- Соняшнику – 6 347,7 тис. тонн на площі 3 433,3 тис. га.
- Сої – 2 767,3 тис. тонн на площі 1 214,71 тис. га.
- Ріпаку – 3 310,4 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.
Загалом соняшнику зібрано з 67% засіяних площ, сої – 56%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 3 440,3 тис. тонн на площі 69,1 тис. га, що складає 35% засіяних площ.