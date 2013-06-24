Станом на 10 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 33 032,3 тис. тонн зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, зібрано:

  • Пшениці – 22 623,6 тис. тонн на площі 5 020,3 тис. га.
  • Ячменю – 5 314,7 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га.
  • Гороху – 627,5 тис. тонн на площі 266 тис. га.
  • Кукурудзи – 3 452,3 тис. тонн на площі 638,2 тис. га, що становить 15% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 882,3 тис. тонн на площі 316,2 тис. га.

Серед лідерів збору:

  • Одеська область – 3 717,2 тис. тонн з площі 1 122,1 тис. га.
  • Вінницька область – 2 426 тис. тонн з площі 437 тис. га.
  • Хмельницька область – 2 381,5тис. тонн з площі 344,2 тис. га.
  • Кіровоградська область – 2 377,1 тис. тонн з площі 571,8 тис. га.

Збір пшениці, ячменю, гороху завершений.

Олійних культур на 10 жовтня 2025 року зібрано 12 425,4 млн тонн. Зокрема:

  • Соняшнику – 6 347,7 тис. тонн на площі 3 433,3 тис. га.
  • Сої – 2 767,3 тис. тонн на площі 1 214,71 тис. га.
  • Ріпаку – 3 310,4 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.

Загалом соняшнику зібрано з 67% засіяних площ, сої – 56%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків накопано вже 3 440,3 тис. тонн на площі 69,1 тис. га, що складає 35% засіяних площ.