Основи конкурентоспроможної держави відомі. Це прозорість державного апарату, нульова толерантність до будь-яких проявів корупції, незалежність судової гілки влади. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на беззаперечній цінності для нашої держави цих засадничих принципів, йдеться у повідомленні Офісу Президента, яке розміщено на сайті глави держави. Конституційний Суд ухвалив рішення, яке має безпосередній стосунок до створення у країні системи максимальної прозорості державного управління та місцевого самоврядування. Повного тексту рішення Конституційного Суду поки не оприлюднено, але суспільство вже почуло чимало спекулятивних політичних заяв, які суттєво спотворюють позицію держави та Президента.

«Тому ще раз підкреслимо таке. Українська держава створила систему електронного декларування та контролю статків посадовців і депутатів. Елементами цієї системи є не лише обов’язок визначених законом осіб декларувати майно та доходи, а й відповідальність за недостовірне декларування, а також контрольні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. До сьогодні ця система працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства. Це істотно вплинуло на формування в країні нових принципів політики та практики державного управління. Вважаємо це фундаментальним надбанням держави», — наголошує ОП.

Та водночас підкреслює, що ні в кого немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці: «На жаль, в Україні все ще є «бізнесмени від політики», які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, отже чесними. Але незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або в крайньому разі поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично».

В Офісі Президента усвідомлюють, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточне і таке, що не підлягає оскарженню, також прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невід’ємна частина цього прагнення — обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою.

«Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності. Закон в Україні один для всіх. Навіть для тих політичних сил і діячів, яким кортить підірвати систему електронного декларування», — наголошено в повідомленні.

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«Урядового кур’єра»