Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Успішно виступив на Міжнародному різножанровому фестивалі «Звездно лето-2020», що проходив у режимі онлайн у Болгарії, соліст Сумської обласної філармонії заслужений працівник культури Євгеній Радченко. У номінації «Вокал» (категорія «Професіонали») журі присудило йому Гран-Прі за авторську пісню на слова сумського поета і журналіста Григорія Єлишевича «Україно моя».

Це далеко не перша перемога відомого співака, який багато років дарує свій пісенний талант численним глядачам. У його репертуарі не лише зразки класичних естрадних творів, а й пісні місцевих авторів – композиторів та поетів.

У складі творчої бригади філармонії Євгеній Радченко часто виїжджає у райони і міста Сумщина. Через карантин таке спілкування обмежене, однак сумські митці влаштовують творчі звіти на відкритому повітрі, літньому естрадному майданчику, що поруч із філармонією.

Низка останніх концертних програм зібрали шанувальників української пісні, які залюбки ознайомилися із відомими та новими творами співаків філармонії і в тому числі Євгенія Радченка.