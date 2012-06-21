Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, учасники якої організували незаконний «видобуток» твердого палива. Точніше, кокс вони банально крали із залізничних вагонів на станції одного з місцевих підприємств. Куди охорона дивилася? Та туди ж, бо зловмисники якраз і діяли «під дахом» керівника охоронного підрозділу.
Організовану групу паливних крадіїв, яка здійснила серію крадіжок, викрили завдяки спільним зусиллям співробітників ГУ Національної поліції України в Донецькій області, представників служби безпеки регіональної філії «Донецька залізниця» та під процесуальним керівництвом прокуратури Донеччини.
Підозрювані якийсь час діяли за простою схемою: цупили кокс прямо із залізничних вагонів, які стояли на станції, а далі вантажними автомобілями відвозили до місця складування, звідки реалізовували всім бажаючим. До складу групи увійшли п’ятеро мешканців Волноваського району та керівник підрозділу, який відповідав за збереження майна і водночас допомагав лиходіям безперешкодно потрапляти на привабливу для них територію під охороною. За попередніми підрахунками, «шахтарі» завдали збитків підприємству на суму близько мільйона гривень.
Правоохоронці вже зібрали докази стосовно всіх членів угрупування, кожному з яких інкримінується ч. 5. ст. 185 (крадіжка) та ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило важкі наслідки) КК України.
«31 липня кримінальне провадження з обвинувальними актами направлено до суду. На квартиру 27-річного організатора незаконного бізнесу накладено арешт», – повідомили у ГУ Національної поліції України в Донецькій області.