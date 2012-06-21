Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Відомості про незаконні дії колишнього керівництва ПрАТ «Шахта «Надія», отримані під час фінансового аудиту підприємства, передано до ГПУ та СБУ, повідомляє Міністерство енергетики України.
Йдеться, зокрема, про приписки кількості видобутого вугілля, що завдало підприємству шкоди на 50 млн грн, заниження цін на вугілля, що відпускалося покупцям (ще мінус 36 млн) і закупівлю комплектуючих та обладнання за завищеними цінами (додаємо ще 20 млн збитків).
Наразі заборгованість шахти перед гірниками сягнула 51 мільйона, а фінансів для її погашення підприємство не має, зауважують у Міненерго. Крім того, наголошують у Міністерстві, підприємство ще з 2001 року потрапило до категорії тих, про які ухвалено рішення про ліквідацію, тому не може претендувати на часткове покриття витрат із собівартості вугілля. А для того, щоб відкрити фінансування за державною програмою ліквідації шахт, потрібно вжити певних юридичних заходів, бо підприємство має статус приватного акціонерного товариства (до 4 січня ц. р. –– публічне акціонерне товариство).
У цьому зв’язку мусимо зауважити, що в одному з наших попередніх дописів про цю шахту (https://ukurier.gov.ua/uk/news/situaciyeyu-na-shahti-nadiya-zajmutsya-pravoohoron/) було допущено неточність. Зважаючи на правову форму шахти «Надія» (ПрАТ), ми, як і багато інших ЗМІ, назвали це підприємство приватним. Насправді ж засновником і єдиним власником ПрАТ «Шахта «Надія» є держава в особі Міністерства енергетики України. Навіщо і кому знадобилася така дивна організаційна форма –– питання вже інше.
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