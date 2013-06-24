Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм, яка протягом останнього тижня працювала в Києві та провела консультації з урядовою командою та НБУ.

«Україна пройшла рекордні вісім переглядів за чинною програмою. Вдячна МВФ за підтримку всі ці роки повномасштабного вторгнення. Однак бойові дії тривають, і проєкт держбюджету-2026 сформований з розрахунком, що війна далека від завершення», — зазначила Юлія Свириденко.