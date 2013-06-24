На запрошення міністра фінансів США Скотта Бессента Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко взяла онлайн-участь у зустрічі представників США та ЄС, яку відкрив Президент США Дональд Трамп.
«Цей захід став частиною переговорного процесу, спрямованого на зміцнення трансатлантичної єдності. Ми підтримуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на досягнення справедливого тривалого миру для України», — зазначила очільниця уряду.
Юлія Свириденко наголосила, що санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку, яка втратила понад $160 млрд.Прем’єр-міністр України закликала партнерів і надалі спільно посилювати тиск, запровадивши жорсткі санкції проти тіньового флоту, нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників.
«Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси росії для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору», — підкреслила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.