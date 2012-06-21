Під час щорічного екологічного двомісячника «За чисте довкілля» в селищах і парках області висадять 60 тисяч дерев. Про це повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації Андрій Тимчук. За його словами до участі у Всеукраїнській акції з благоустрою планується залучити понад 460 тисяч мешканців Харківщини.
«Заплановано очистити близько 23 мільйонів квадратних метрів прибудинкових територій, привести в належний стан понад 36 мільйонів квадратних метрів парків і скверів, упорядкувати понад 2 тисячі кладовищ та ліквідувати близько 2 тисяч несанкціонованих звалищ», – розповів директор департаменту екології та природних ресурсів.
Крім того, уточнив Андрій Тимчук, намічено привести в належний санітарно-екологічний стан усі братські могили, меморіальні комплекси та місця почесних поховань.
Також керівник профільного департаменту нагадав, що 21 квітня на Харківщині пройде День благоустрою. У районах області проводитимуться масові заходи, до яких запропонують приєднатися всім охочим.