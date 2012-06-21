Днями розпочали роботу чергові річні загальні збори Світового Конгресу Українців. Попри те що вперше вони відбуваються в онлайн-форматі, це унікальна можливість зміцнити зв’язки між українцями всього світу заради консолідації та підтримки Батьківщини.

«Світовий Конгрес Українців, який об’єднує українські громади у багатьох країнах, — це надзвичайно потужна сила. Я впевнений, що наша спільна робота з усією українською діаспорою допоможе продемонструвати усьому світу, що Україна змінюється. Що наша держава стає надзвичайно привабливою для інвестицій. Що ми робимо все, аби вітчизняні та іноземні компанії почувалися впевнено в Україні та бачили перспективи для свого бізнесу», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вітальному слові з нагоди початку роботи зібрання. Він зазначив, що уряд не зменшить темпу реалізації реформ, і запевнив членів СКУ у пріоритетності руху України до Європейського Союзу. І закликав долучатися до кампанії Invest in Ukraine now. «Разом ми неодмінно створимо економічно сильну державу», — цитує департамент комунікацій Секретаріату КМУ слова Дениса Шмигаля.