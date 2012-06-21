Про це Євген Комаровський розповів в інтерв’ю газеті «Вечірній Київ».
«Що дасть медична реформа? Можу назвати як мінімум 5 пунктів: зменшить ймовірність того, що будуть відбуватися дурниці; у хорошого лікаря з’явиться можливість не їхати з країни і залишитися тут; зменшиться обсяг використовуваних «фуфломіцинів»; зменшиться обсяг використання ліків не за показаннями; дасть можливість хоч якесь лікування отримати у нашої держави безкоштовно.
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Проблема медреформи – в її залежності від глобальних проблем української держави: МОЗ, як і система охорони здоров’я живуть за законами всієї країни. Наприклад, ви – пацієнт, який приходить до мене з пневмонією. І я говорю – це запалення легенів, його потрібно лікувати ось цими ліками. Але умене немає грошей на ці ліки, а якщо є, то ці ліки в аптеці підробка. Ось і реформуйте на здоров’я. Всі говорять правильні речі, але в країні немає грошей на ліки і хороших лікарів, немає чинного закону, який суворо карає за фальсифікацію медичних препаратів».