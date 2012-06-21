Дієтолог з Британської дієтичної асоціації, а також автор популярної дієти The Low-Fad Diet Джо Траверс назвав сало корисним продуктом.
Всупереч поширеній думці про те, що сало належить до категорії шкідливих продуктів, дієтолог переконаний, що його необхідно включати в раціон як джерело «корисних» жирів. Про це повідомляє Independent.
Зокрема, Траверс повідомив, що сало містить мононенасичені жири, які корисні для загального стану здоров'я, а також, згідно з дослідженнями медиків, допомагають знизити рівень холестерину і навіть позитивним чином вплинути на здоров'я серця.
Британський дієтолог також порекомендував використовувати сало замість масла.
«Сало, насправді, дуже корисний продукт. Ми дуже потребуємо таких жирів і маємо включати сало в свій раціон, а також заміняти ним звичне для нас масло. Якщо говорити про помірне споживання сала, то я не бачу жодної причини, щоб відмовитися від вживання сала», – каже фахівець.
Траверс також зазначив, що слід вибирати натуральне сало без домішок і ароматизаторів. Зокрема, дієтолог порадив купувати сало не в супермаркетах, а, наприклад, на фермі:
«Слід вибирати найбільш натуральне, чисте сало, а не сало комерційно успішних брендів, які обробляють його», – підсумував він.