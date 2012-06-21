У Посольстві України у США підписано Меморандум про порозуміння між Міністерством оборони України та Агенцією з питань пошуку військовополонених та зниклих безвісти Міністерства оборони США. Його підписали український посол Валерій Чалий і директор агенції Келлі Мак-Кіг.
Меморандум — підсумок дворічної роботи нашої дипустанови з підготовки необхідної нормативно-правової бази, яка дозволяє пошук на території України та повернення до США останків загиблих і зниклих безвісти під час Другої світової війни американських військовослужбовців. Передбачено і обмін досвідом щодо особливостей пошуку військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур, які зникли безвісти чи потрапили в полон під час збройної агресії Росії проти України. За даними Міноборони, станом на травень 2019 року зниклим безвісти на Донбасі вважають 71 українського військовослужбовця.
Це вже третій аналогічний документ між центральними органами виконавчої влади України та Міноборони США з цього питання, повідомляє УНІАН. Попередні уклали СБУ й Міністерство у справах ветеранів України.