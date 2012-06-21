Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, Верховна Рада на засіданні 17 вересня 233 голосами «за» підтримала у першому читанні законопроєкт № 3656 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції. Йдеться про зниження ставки ПДВ з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України певних видів сільськогосподарської продукції, як от: жива худоба (ВРХ та свині), найбільш поширені види зернових культур, а також насіння олійних культур та цукрові буряки.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко з цього приводу зазначив, що зниження ставки ПДВ для аграрного сектору є одним з інструментів підтримки сільгоспвиробників, знизить податкове навантаження на них, зменшить вартість аграрної сировини для переробників. Натомість нагадаємо, що цей законопроєкт викликав зауваження з боку фахівців Інституту аграрної економіки. Вони зазначають, що насправді від запровадження даного закону виграють лише трейдери –– експортери аграрної продукції, сільгоспвиробників таке нововведення майже не зачепить («УК» від 4 вересня).