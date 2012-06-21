У столиці закінчилася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Основну сесію ЗНО буде проведено з 22 травня до 13 червня, а додаткову – з 2 до 11 липня. Які зміни відбулися у державній підсумковій атестації 2018 року (ДПА)?

Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій повідомив, що у столиці для проходження тестування зареєстровано 19 299 тисяч осіб. Також він нагадав, що цьогоріч вперше відбудеться апробація технології проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання рельєфно-крапковий шрифт Брайля.

«Апробацію буде проведено з української мови і літератури, математики, історії України під час додаткової сесії, яка триватиме з 2 до 11 липня.

ПАСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

Нинішнього року для успішної реєстрації на ЗНО основним документом, який посвідчує особу, є паспорт. – Саме його копію має вкласти до комплекту документів майбутній учасник. Норму щодо можливості подання копії свідоцтва про народження замість копії паспорта для реєстрації для участі у ЗНО особами, яким станом на 01 вересня року не виповнилося 16 років, що передує року їх участі в тестуванні, вилучено. Зміни відбулися відповідно до вимог чинного законодавства (паспорт громадянина України має бути отриманий особою, яка досягла 14-річного віку), – наголосив директор Центру.

Реєстраційні дані можливо буде змінити до 2 квітня. Також перереєстрацію можуть пройти особи, яким було відмовлено в реєстрації. Для цього потрібно усунути недоліки, допущені під час реєстрації.

– Підтвердженням факту реєстрації для участі у ЗНО є Сертифікат, який ви отримаєте в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника та інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2018 рік». Ці документи надсилатимуть учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, в якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб – на адресу, вказану під час реєстрації, – повідомив пан Карандій.

Також директор Українського центру оцінювання якості освіти вказав на ще одну важливу деталь – особи, які мають складати ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період, зможуть зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО у додатковий період, який триватиме з 3 по 21 травня. Такі особи можуть обрати лише ті предмети, результат яких їм буде зарахований як оцінка ДПА.

МОВА НА СЛУХ

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання з англійської, іспанської, німецької тафранцузької мов буде інноваційним. Така сертифікаційна робота налічує 59 завдань та складається з чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю). Також збільшеноі тривалість самоготесту до 150 хвилин. Вадим Карандій звернув увагу, що цього року перелік особливих умов, які створюються для проходження ЗНО, доповнено умовою щодо надання можливості отримати у друкованій формі тексти до завдань з аудіювання, передбачені в сертифікаційних роботах з іноземної мови.

Результати ЗНО з іноземної мови будуть розміщені на інформаційних сторінках учасниківдо 15 червня 2018 року. Зазначимо, що результати з іноземної мови 2018 року та попередніх років стануть непорівнювальними, це пов’язано з тим, що змінено формат сертифікаційної роботи з іноземної мови.

ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

Для окремих категорійосіб передбачено додатковий період реєстрації – з 3 до 21 травня 2018 року. Право на реєстрацію в цей період мають:

♦учасники антитерористичної операції;

♦особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та не мали змоги зареєструватися в основний період;

♦особи, які зареєструються в додатковийперіод, проходитимуть ЗНО під час додаткової сесії.

2018 року для вступу до закладу вищої освіти абітурієнти можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 (окрім результатів з інозем- ної мови) та 2018 років. Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії буде здійснюватися кримсько- татарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами

АБІТУРІЄНТАМ НА ЗАМІТКУ

Графік проведення ЗНО у 2018 році

Математика – 22 травня.

Українськамоваілітература –

24 травня.

Іспанська мова – 29 травня.

Німецька мова – 29 травня.

Французькамова – 29 травня.

Англійська мова – 1 червня.

Біологія – 4 червня.

Історія України – 6 червня.

Географія – 8 червня.

Фізика – 11 червня.

Хімія – 13 червня.

Олена ДМИТРІЄВА,

«Вечірній Київ»