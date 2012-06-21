Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Підсумовано результати всеукраїнського наукового конкурсу «Золотий Каштан», який пройшов 15-ий раз і був присвячений проблемним розробкам пакувальної галузі країни.

Успішно виступила команда Сумського національного аграрного університету, яку представляли Тетяна Ярмош та Оксана Мельник (науковий керівник відмий молодий вчений Дмитро Бідюк) із факультету харчових технологій. Розроблена ними біорозкладна упаковка удостоєна срібної нагороди.

Як розповів Дмитро Бідюк, команда досліджувала умови зберігання свіжовипеченого хліба у нещодавно розробленому біорозкладному пакеті з використанням окремих продуктів переробки кукурудзи, а саму плівку виготовлено на промисловому обладнанні із застосуванням методу екструзії з одночасним роздувом.

І хоч попереду ще багато роботи з удосконалення упаковки, однак досягнуто головного: незабаром синтетичну плівку вдасться відправити у відставку, бо її успішно замінить нова пакувальний матеріал, який в умовах домашнього компостування розкладається упродовж 40 діб.

До того ж молоді науковці вперше використали новинку для пакування, тоді як раніше лише для виготовлення пакетів.

З екологічно-харчової точки зору розробка сумських вчених становить велику цінність і може стати відправною точкою в галузі пакувальної індустрії не тільки України, а й Європи та світу.