Українська шаблістка Ольга Харлан виборола чергову золоту медаль на чемпіонаті світу з фехтування, який проходив у столиці Угорщини Будапешті. На шляху до фіналу в 1/8 українка виграла в Абандон Соеон Чой (15:12) з Південної Кореї. У чвертьфіналі Ольга перемогла співвітчизницю Аліну Комащук (15:14), потім розгромила румунку Б’янку Паску (15:5).
У фіналі чемпіонату з фехтування на шаблях відбулося українсько-російське протистояння — суперницею українки стала олімпійська чемпіонка Софія Велика з Росії. Під час усього поєдинку українка лідирувала, але суперниця зуміла нав’язати боротьбу, і доля перемоги вирішилася в завершальному раунді. Ольга Харлан таки вирвала перемогу (15:14), повідомляє УНІАН.
Це шосте «золото» (двічі — в команді) чемпіонату світу в кар’єрі Ольги Харлан. Українка стала другою шаблісткою в історії, на рахунку якої чотири індивідуальні перемоги на світових першостях. Раніше Ольга Харлан стала чемпіонкою Європи з фехтування.
До слова, згідно з розкладом медальних днів чемпіонату світу з фехтування, 23 липня відбуваються командні турніри: жінки, рапіра; чоловіки, шпага. Крім медалей, на чемпіонаті в Будапешті розігрують ліцензійні очки, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія).