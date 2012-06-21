Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Про те, що в Золотоноші на Черкащині багато квітів — знають усі. Щороку тут відбувається традиційне свято чорнобривців. Та не тільки чорнобривцями багате місто. Квіти вирощує практично кожна садиба. Проте місцеві комунальники та приватне підприємство «Базис плюс» намагаються й далі удосконалювати квітковий дизайн. Вони, приміром, прикрасили одну з центральних вулиць — Садовий проїзд — спеціальними вертикальними клумбами, радують містян новими квітковими композиціями.
Недавно комунальники на чолі з Оленою Козловою презентували новий креативний проєкт: квіткова зона у центральній частині парку імені Т. Г. Шевченка засяяла веселковим різнобарвʼям, там створено нові композиції із включенням музичних інструментів.
Дивлячись на старання квітникарів, кажуть золотонісці, хочеться співати, ніжні відтінки пелюсток народжують музику. Недарма чимало куточків міста перетворилися в фотозони, де люблять фотографуватися «на памʼять» як місцеві жителі, так і приїжджі.