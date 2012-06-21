Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

За квітень-червень 2020 року зовнішній борг України зріс на 2,5 млрд доларів. Тепер він становить близько 123 мільярди доларів.

Про це інформує Національний банк України. По відношенню до ВВП країни борг збільшився до 78,8%.

Найбільшою країною-кредитором України є Кіпр. Саме на нього припадає 48,7% від загального обсягу боргу. На другому місці – Велика Британія. Частка боргу цій країні становить 13,9%. На третьому місці – Нідерланди (5,1%). Росія займає п’яте місце у цьому переліку. Частка боргу РФ складає 2,6%.

У 2019 році державний борг України збільшився на 6 мільярдів доларів і станом на 1 січня 2020 року становив 84,4 млрд доларів.

Згідно з українським та іноземним дослідженнями, економічно безпечний рівень державного та гарантованого державою боргу для України нині становить близько 35% від ВВП. Такий висновок базується на статистиці настання дефолтів у країнах з ринками, що формуються, (досліджено МВФ) і на власному досвіді України, яка вже двічі була не в змозі самостійно виконувати свої боргові зобов’язання при їх наближенні до рівня 30-35% по відношенню до ВВП зокрема, наприкінці 1990-х років.