Щеплення — єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Захворюваність улітку завжди тимчасово спадає, бо зменшується тривалість перебування людей у великих колективах. З початком навчального року захворюваність знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання. Для надійного захисту всі діти мають вчасно отримати першу і другу дози вакцини. Міністерство охорони здоров’я закликає всіх дотримуватися календаря щеплень і якомога швидше надолужити час, якщо ви пропустили планову вакцинацію. Наявність щеплень за календарем — обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл, нагадує пресслужба МОЗ.
Нині є змога безоплатно вакцинувати і дітей, і дорослих. Також можна вакцинувати немовлят віком понад 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США.