Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївські активісти планують реконструювати унікальний водоспад в мікрорайоні міста — Велика Корениха. Про це йдеться в програмі «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ. Перша згадка про водоспад датується початком 17 століття. Аби популяризувати місце серед містян, там бажають обладнати належні умови. Адже про єдиний природний водоспад з джерельною водою широкому загалу Миколаєва відомо вкрай мало.
Автор проєкту з відновлення водоспаду Євген Погорєлов, який хоче його популяризувати, каже, що шипіт зіграв не останню роль в історії міста. В наступному році відзначатимуть 400 років від першої письмової згадки про нього. З цієї нагоди є ініціатива значно оновити об’єкт. «Водоспад буде великим, метрів в сім заввишки, — розповів Євген. — Ми розширимо чашу, зробимо гарні умови для фото-відеозйомки. Ми подали цей проєкт з реконструкції водоспаду на розгляд Громадського бюджету. Адже потрібні чималі кошти». Також активісти планують облаштувати майданчик біля водоспаду, який в майбутньому може стати місцем проведення культурних заходів та новим туристичним об’єктом Миколаєва.
До водоспаду вже намітили маршрут річкові трамвайчики. Артем Юлевич, який представляє фірму-перевізника, зазначає, що готові возити на це місце городян, особливо у вихідні та святкові дні. «Вже і сьогодні цікаво сюди приїжджати, — каже він. — Але слід навести лад в цьому місці».