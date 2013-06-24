На Полтавщині відбулася зустріч Прем’єр-міністра Юлії Свириденко з місцевими підприємцями в межах політики «Зроблено в Україні». До заходу долучився віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, який розповів, що в регіоні сформовано сильну виробничу спільноту. Підприємства утримують робочі місця, розвивають громади, допомагають людям, які переїхали із прифронтових територій, адаптуватися й працювати.

«Полтавщина має один з найсильніших показників розвитку переробної промисловості. За цей рік галузь дала 17,6% усіх надходжень до зведеного бюджету країни і показала приріст понад 59,9 мільярда гривень порівняно з минулим роком. Це реальні кошти, які залишаються в економіці, фінансують школи, лікарні, соціальні програми та розвивають громади. Аграрії, машинобудівники, виробники обладнання утримують ритм роботи всієї області, сплачують податки, інвестують у місцеву інфраструктуру, підтримують громади в умовах великої війни», — розповів Олексій Кулеба.

Урядовці й підприємці обговорили зокрема оновлення вагонного парку, що позначається на безпеці та ефективності перевезень, логістику аграрної продукції, продовження програм підтримки машинобудування, а також ініціативи, які дають змогу підприємствам купувати українську техніку з частковою компенсацією її вартості.

Окремий блок розмови — програми для внутрішньо переміщених осіб. Для багатьох людей, які втратили дім через бойові дії, саме місцеві підприємства стали опорою. Вони не лише забезпечують роботою, а й допомагають знайти житло, відновити побут, здобути нову професію. Віцепрем’єр-міністр з відновлення подякував компаніям, які не забувають про соціальну складову та підтримують людей у найважчі часи, повідомляє Мінрозвитку.