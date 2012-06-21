За період карантину виплачено 7,5 млрд грн допомоги з безробіття. Наразі заборгованості за цими виплатами немає. «Загалом від початку року працевлаштовано понад 409 тисяч громадян, зокрема за період карантину (з 12 березня по 21 серпня) — 262 тисячі. У сільському господарстві — 45% від усіх працевлаштованих; у переробній промисловості — 14%; у торгівлі — 13%», — ідеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Останнім часом припинилося зростання кількості зареєстрованих безробітних. І це за максимального спрощення процедури отримання статусу безробітного. Так, у квітні його отримали 149 тисяч осіб, у травні їхня кількість становила 97 тисяч, у червні — 75, в липні — 68 тисяч. Станом на серпень від початку карантину статус безробітного отримали 431,8 тисячі українців, що на 67% більше порівняно з торішнім аналогічним періодом.
За словами глави відомства Ігоря Петрашка, завдяки програмі так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів, вдалося зберегти робочі місця для 380 тисяч працівників.