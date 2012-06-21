Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вже не за чутками, а за офіційною інформацією головного санітарного лікаря Харківської області Любов Махоти, в регіоні цілком ймовірне посилення карантинних заходів, пов’язане із значним загостренням ситуації з COVID-19.
За словами головного санлікаря, в області упродовж останніх трьох днів спостерігається збільшення коефіцієнта виявлення коронавірусу до 15 відсотків. У той же час МОЗ рекомендує визначення зеленої зони для території при критерії, що не перевищує 11%. Проте питання віднесення приналежності регіону до тієї чи іншої зони — в компетенції державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На думку Любові Махоти, наступ пандемії в області останнім часом спричинений перш за все недотриманням маскового режиму більшістю мешканців, порушенням карантинних обмежень у громадському транспорті та місцях скупчення людей, а також відпусками. Останній фактор, до речі, як ніколи раніше значно впливає на ситуацію захворюваності коронавірусом у регіні в цілому, і на статистику, зокрема.
Лише за перші три дні серпня зі збільшенням чартерних рейсів у Харківському аеропорту було протестовано на COVID-19 150 пасажирів. Всього за два тижні, відколи запрацювала тут комерційна послуга тестування пасажирів міжнародних рейсів, її надано трьом сотням осіб. Десять тестів громадян, які повернулися з Росії, або ж вилітали туди, за словами директора медцентру Карини Оганесян, виявилися позитивними. Про це було повідомлено лікарям і пасажирів відправлено на самоізоляцію. Тих хворих, хто цього потребував, — госпіталізовано.
Мешканці Харкова, наразі, переймаються питанням збереження за Харківщиною статусу зеленої зони, що пояснюється перш за все наближенням нового навчального року і формою навчання дітей.