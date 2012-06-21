Серед пріоритетних завдань Міноборони — подальше реформування ЗСУ, розвиток і посилення їхніх бойових спроможностей, імплементація стандартів НАТО на шляху подальшої інтеграції України в євроатлантичний простір. Це забезпечення новітніми зразками озброєння та військової техніки, передусім тими, які виконують бойові завдання в зоні операції Об’єднаних сил. Не менш важливий блок завдань, наголошує міністр оборони Андрій Таран, — посилення соціального захисту військовослужбовців, повідомляє пресслужба відомства. Зокрема створення гідних умов для проходження служби, а також «мотиваційний пакет», в який входитиме забезпечення військових та їхніх родин житлом, гідне грошове, належне медичне забезпечення, пріоритетне право на вступ до навчальних закладів, безплатна освіта, розвиток медичної інфраструктури.
Усі ці завдання надважливі й потребують від керівництва Міноборони та всього особового складу ЗСУ консолідації зусиль, наполегливості й цілеспрямованості. Міністр підкреслив, що армія готова до якісного виконання поставлених завдань.