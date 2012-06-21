У прифронтовій Донецькій області з нагоди Дня Державного прапора України синьо-жовте знамено вшанували на землі, у повітрі й навіть неподалік позицій проросійських незаконних збройних формувань. Урочистості відбулися у Краматорську, де на центральній площі міста понад дві сотні військовослужбовців, вишикувавшись у формі Малого герба України Тризуба, розгорнули величезний державний прапор. А далі учасники заходу, серед яких місцеві жителі та представники міської та обласної влади, стали свідками, як у небо військові пілоти гелікоптера підняли стяг.
Цього самого дня бійці українських підрозділів поблизу лінії розмежування не забули привітати зі святом і проросійських бойовиків. У сірій зоні поблизу Авдіївки один із бійців 72-ї окремої механізованої бригади встановив український прапор майже біля ворожих позицій. Цим воїни нагадали проросійським загарбникам, що перебувають на своїй землі і невдовзі визволять тимчасово окуповані території Донбасу.
За п’ять років гібридної війни прапор України став не просто символом держави, він для нас ще й оберіг. З ним ми і на передовій, і в мирному житті. Він додає сил і натхнення боротися, кажуть українські бійці.