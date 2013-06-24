Для наступу на Дніпропетровську область у ворога не вистачає сил і засобів, вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає кореспондент Укрінформу.

«Дніпропетровщина – це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей – Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику «тисячі порізів», просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті», - зазначив Сирський.

Він наголосив, що для того, аби провести рішучий наступ, ворогу не вистачає сил і засобів.

«Противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку, або в Дніпропетровську область. Але ми активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на Добропільському напрямку», - відзначив главком.

Джерело: Укрінформ