Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Не лише в Україні, а навіть у цілому світі ви не побачите такого дива, яке створили і недавно відкрили у Харкові. Це один з тих тематичних скверів, що ніби гриби рясно з’являються в Індустріальному районі міста. Принаймні, так стверджує директор департаменту житлового господарства Харківської міськради Роман Нехорошков, оскільки впевнений, що подібних місць відпочинку, присвячених стоматології, годі десь шукати.

А в новому сквері з’явилася й справді дивовижа – чудернацькі інсталяції у вигляді зубів, її величність Зубна Фея, велетенська зубна паста і… Ось чого-чого, а стоматологічних кліщів, тут точно немає, щоб ніхто навіть з найсуворіших батьків не лякав малечу.

Ще не встиг сквер відкритися, а у районі вже започаткувалися нові традиції. Як напівжартома-напівсерйозно сказала одна мама, що з п’ятирічними близнюками прийшла на церемонію відкриття скверу, тепер вже не варто класти під подушку молочного зуба і просити перед сном фею, щоб подарувала нового. Не треба також, як колись у давнину, закидати молочного зуба на горище й примовляти до мишки, щоб забрала його собі, а натомість повернула такого ж гострого і міцного зуба як у неї. Тепер виникла нова традиція – поспішати до цього скверу і кидати зубика до Феїного Вітамінного озера. Тоді в малюка обов’язково виросте здоровий та міцний зуб.