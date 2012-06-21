На початку квітня минає 180 років від дня народження Юхима Степановича Кримського — літератора, краєзнавця, педагога і видавця, автора підручників і методичних посібників з географії, арифметики, мови, брошур на етнографічно-побутові теми, краєзнавчих і бібліографічних праць. Він був батьком академіка історика, письменника і перекладача, одного з організаторів Академії наук України Агатангела Кримського, життя якого тісно пов’язане з Черкащиною.
Як свідчать історичні джерела, невдовзі після народження Агатангела родина переїхала до Звенигородки на півдні Київської губернії (нині Черкащина), де хлопчик опинився в атмосфері української глибинки, яка на все життя стала йому рідною.
Сам Юхим Кримський працював тут у двокласному міському училищі — викладав географію та історію. Вечорами він писав підручники та посібники, створив азбуку. 1881 року Юхим Кримський відкрив першу в Звенигородці бібліотеку, у фондах якої налічувалося понад 3000 томів.
Значне місце в ній займали твори Котляревського, Гребінки, Квітки-Основ’яненка, Шевченка, Костомарова, Куліша. Частину книжок зі своєї бібліотеки подарував місту, яке стало йому рідним, і Агатангел Юхимович. У 1882 році Юхим Кримський заснував у Звенигородці друкарню, оснащену найкращим на той час устаткуванням.
Затятий мисливець, Юхим Кримський в 1885 році видав книжку «Охота на птиц и зверей в Малороссии», в якій, крім опису мисливських пригод, значне місце відведено прикметам, переказам, повір’ям, легендам. Популярності у Звенигородці набули публіцистичні брошури накладом 30 примірників і обсягом 35 сторінок. У них Юхим Кримський висміював місцевих хабарників, бюрократів, здирників, шахраїв. Така сатирична діяльність не сподобалася секретареві міської думи Іордану Ганському, який подав у суд за наклеп. Про перебіг судового процесу писали в Києві, Одесі, Петербурзі та Москві.
У центральній районній бібліотеці міста Звенигородки цими днями відбулася зустріч краєзнавців, письменників, поетів і просто небайдужих людей, присвячена ювілейній річниці із дня народження видатного земляка.
Голова районної ради Володимир Кучер разом із краєзнавцями та літераторами відвідав міське кладовище, де поховано Юхима Степановича.