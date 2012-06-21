Американські астрономи склали список екзопланет, з яких можна розгледіти Землю і виявити життя. Зроблено це було на основі даних, отриманих від телескопа NASA TESS, завдання якого шукати планети за межами Сонячної системи.



Вчені Ліза Кальтенеггер з Корнельського університету і Джошуа Пеппер з Ліхайського університету провели «зворотне» дослідження і встановили з яких місць в космосі можна помітити нашу планету.



Проаналізувавши зоряний каталог TESS і дані телескопа ЕКА Gaia, експерти виявили 1004 зірки на кшталт Сонця, що мають планети схожі на Землю. Виявлено їх на відстані не більше 300 світлових років від Землі.



Фахівці вважають, що якщо у Всесвіті є інопланетні жителі, то більш ніж за 2 мільярди років, часу, коли на Землі з’явилася киснева атмосфера, вони могли не тільки помітити нашу планету, а й встановити наявність життя на ній.



Експерти з'ясували, що всі екзопланети, з яких можна помітити Землю, знаходяться в зоні обертання нашої планети навколо Сонця. У результаті транзиту інопланетні жителі можуть помітити, як Земля раз на рік проходить на тлі Сонця, яке при цьому стає менш яскравим.



Астрономи вважають, що для того щоб виявити інопланетне життя, спочатку потрібно ретельно вивчити ті екзопланети, звідки можна побачити транзит Землі.

«Якщо ми шукаємо розумне життя у Всесвіті, воно могло б нас знайти і, можливо, захотіло б зв'язатися з нами, – зазначає Калтенеггер. – Ми тільки що створили зоряну карту, де нам слід шукати в першу чергу».

Автори сподіваються, що в рамках розширеної місії TESS приділить особливу увагу пошуку в ділянці екліптики транзитних планет, які, можливо, вже виявили життя на нашій транзитній планеті, з їх точки спостереження, Землі.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»