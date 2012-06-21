На сайті Slashleaks опублікували найдокладніший перелік характеристик флагманського смартфона Samsung Galaxy Note10 +, який був узятий з офіційного джерела.
Samsung Galaxy Note10+ буде оснащений екраном Samsung Infinity-O Dynamic AMOLED з діагоналлю 6,8 дюйма і дозволом 3040 х 1440 пікселів. Він підтримує розширений динамічний діапазон HDR10, має фільтр синього кольору і захищений склом Gorilla Glass 6.
Samsung Galaxy Note10 + також оснащений однокристальною системою Samsung Exynos 9825, має 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ швидкої флеш-пам'яті UFS 3.0. Ємність акумулятора становить 4300 мА • год. Смартфон підтримує 45-ватну дротову зарядку і 20-ватну бездротову.
Стілус S-Pen, як і сам смартфон, характеризується ступенем захисту IP68. Він розпізнає 4096 ступенів натискання, затримка не перевищує 70 мс. Він підтримує жестове управління, функції перекладу і розумного виділення.
Ультразвуковий дактилоскопічний датчик вбудований під поверхню екрану, також смартфон розпізнає користувачів за особами. Він отримав стереодинаміку AKG, підтримку Dolby Atomos і всі популярні аудіоформати.
В основній камері встановлено датчики зображення роздільною здатністю 12, 16 і 12 Мп. Головний модуль матиме змінну діафрагму від F / 1,5 до F / 2,4. Ще два об'єктива мають діафрагму F / 2,2 і F / 2,1. Фронтальна камера дозволом 10 Мп отримала об'єктив з діафрагмою F / 2,1. Основна камера буде підтримувати відеозапис в дозволі 4K при 60 к / с з розширеним динамічним діапазоном.
Габарити смартфона – 162,3 х 77,1 х 7,9 мм при масі 198 г. Смартфон працюватиме під управлінням Android 9 Pie з оболонкою One UI.
Анонс новинки відбудеться 7 серпня, а в продаж Samsung Galaxy Note10 + надійде 23 серпня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»