Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Любитель-бджоляр з Миколаєва Олег Ряжських разом із однодумцями створив мобільний сервіс для фермерів і бджолярів, де відмічені поля у всій країні, що підпадають під заплановану обробку. Також відзначаються місця, де розташовані пасіки. Маючи 15-тирічний досвід у бджільництві, Олег не вважає себе профі. Натомість досвід в цій справі достатній, аби знати проблеми та знаходити шляхи їх розв’язання.
Мобільний додаток розроблений та запущений під Android, а кількість завантажень додатку збільшилася на 20%. Система діє таким чином, що бджолярі та сільгоспвиробники реєструються на сайті www.grand.expertі та заявляють про себе. Меседж про обробку поля надходить на мобільний телефон бджоляра, який зазначив місцезнаходження своєї пасіки у відповідному районі. У разі, якщо відстань між пасікою та полем, що піддається обробці, менше десяти кілометрів, пасічнику відразу ж надходить СМС-повідомлення.
Мета цього сервісу – встановити прозорі та відповідальні відносини між пасічниками та фермерами, своєчасно попереджати про обробку полів. Користуватися програмою безкоштовно можуть всі бажаючі. Ще одна родзинка сервісу полягає в тому, що на мапі сайту вказані поля, де відбуватиметься цвітіння. Цей сервіс безумовно стане в нагоді бджолярам.