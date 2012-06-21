В Японії з’явився міський громадський транспорт Toyota Sora, перший автобус на паливних елементах, що пройшов сертифікацію в Японії. Його продажу стартували 7 березня. Слово Sora по-японськи означає «небо», а ще це акронім слів Sky, Ocean, River, Air, що символізує кругообіг води в природі.
До олімпійських ігор 2020 року Toyota розраховує вивести на вулиці понад 100 таких автобусів (переважно в Токіо). Тут два електромотора загальною потужністю 308 к. с., тойотівський блок паливних елементів, потужний буферний акумулятор (металогідридний) і балони на 600 л стисненого до 700 атмосфер водню.