Фахівці компанії Counterpoint Research оновили рейтинг надійності Android-смартфонів. Лідерами за якістю складання, програмного забезпечення і оновлення безпеки стали пристрої Nokia.
В цілому рейтинг Counterpoint Research базується на чотирьох критеріях: програмне забезпечення, оновлення безпеки, якість збірки і рекомендації для використання в корпоративних цілях. Щоб оцінити якість збірки, фахівці дивляться на надійність пристрою в експлуатації, міцність, зношення покриття корпусу, стійкість до вологи, високих і низьких температур.
Дослідники прийшли до висновку, що смартфони Nokia зроблені з якісних матеріалів, довго прослужать, будуть вчасно отримувати оновлення ПЗ і патчі для системи безпеки. Крім того, бренд має найбільшу лінійку пристроїв, рекомендованих для корпоративного використання. В результаті смартфони Nokia отримали оцінку вищу середніх.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»