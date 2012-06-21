Фахівці компанії Counterpoint Research оновили рейтинг надійності Android-смартфонів. Лідерами за якістю складання, програмного забезпечення і оновлення безпеки стали пристрої Nokia.

В цілому рейтинг Counterpoint Research базується на чотирьох критеріях: програмне забезпечення, оновлення безпеки, якість збірки і рекомендації для використання в корпоративних цілях. Щоб оцінити якість збірки, фахівці дивляться на надійність пристрою в експлуатації, міцність, зношення покриття корпусу, стійкість до вологи, високих і низьких температур.

Дослідники прийшли до висновку, що смартфони Nokia зроблені з якісних матеріалів, довго прослужать, будуть вчасно отримувати оновлення ПЗ і патчі для системи безпеки. Крім того, бренд має найбільшу лінійку пристроїв, рекомендованих для корпоративного використання. В результаті смартфони Nokia отримали оцінку вищу середніх.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»