Вимога часу — будівництво нових дитсадків, шкіл та інших інфраструктурних об’єктів, а також житла для відповідних категорій громадян — нерідко гальмується насамперед через брак коштів. Утім, якщо захотіти, вихід можна знайти. Як це робиться, наприклад, у районах Полтавської області під час будівництва соціально значимих об’єктів.

Кредити в законі

У Кременчуці ввели в експлуатацію новий житловий будинок, у якому отримали квартири й п’ять сімей учасників АТО, шість багатодітних сімей, майстер спорту України міжнародного класу, член штатної збірної команди України з легкої атлетики та учасниця 31 Олімпійських ігор. Відсвяткувати входини цим людям вдалося завдяки спеціальним житловим програмам, які працюють в області. Згідно з цими програмами пільговикам наддніпрянського міста надано кошти на 36 житлових пільгових кредитів. Загалом на суму 14,5 мільйона гривень. Із них 11 кредитів на майже 3,4 мільйона гривень надав за рахунок власного капіталу державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Ще 24 молодіжних кредити на 10,7 мільйона гривень виділили місцеві громади. Надавали кошти на позику й із державної скарбниці. Зокрема, за державні кошти квартиру в цьому будинку отримала багатодітна сім’я загиблого учасника АТО Олега Кукси.

Родина Дем’яненків також одна з тих, хто отримав кредит на квартиру за програмою. Вони стали на облік Держмолодьжитла три роки тому і нині вже мають нову домівку. Сім’я з трьома дітьми житиме в трикімнатній квартирі.

Родина юриста Олексія сплачуватиме 50% кредиту протягом 35 років.

— Умови, які пропонує фонд, дуже вигідні. Особливо поки мати виховує трьох малих дітей, а тому не працює, — пояснив Олексій. — Вважаю, що така програма — гарний метод прищепити патріотизм дітям. Вони бачать, що держава піклується про них. Таке відкладається в пам’яті.

— За традицією, першою в новий будинок має зайти кішка, аби життя у ньому було щасливим. Ми сьогодні запустили незвичайну кішку. Наша тваринка — символ поваги військових, які нас оберігають. Ми знайшли її хворою й вилікували. Так само роблять наші бійці на сході, — розповідає працівниця кременчуцького КП «Спецсервіс» Марина Кажушко.

Вартість квартири для кожного пільговика вираховується персонально і залежить від обставин. Надаючи пільгові молодіжні кредити, генеральне управління використовує рейтингову систему, яка відбирає кандидатів. Подати запит можна на сайт Держмолодьжитла.

— Домівка — основа родини, а значить, і держави. Необхідно підтримувати молодих громадян країни, які вже роблять вклад у розвиток держави, — прокоментував голова Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.

Власне фонд і проінвестував зведення цього 116-квартирного будинку в Кременчуці. А звели його за три роки.

Подарували дітям радість

У Решетилівці на базі професійного аграрного ліцею імені Івана Боровенського ввели в експлуатацію сучасний спортивний комплекс. Нова будівля зведена за останніми стандартами та зможе приймати дітей з обмеженими фізичними можливостями. Зводити спорткомплекс почали у 1990 році. Готову будівлю з уже прокладеними комунікаціями вчасно не здали в експлуатацію через зміну технічних норм. Торік обласна влада згадала про довгобуд, і на його реконструкцію з обласного бюджету спрямували 9,5 мільйона гривень. Роботи виконали оперативно. Таким чином, до початку навчального року подарували радість дітворі.

— Від старої будівлі лишилися тільки стіни. Ми дуже тішимося новим комплексом. Уже уявляємо, скільки дітей тут займатиметься, — каже директор ліцею Ніла Спільна.

Її емоції можна зрозуміти. У спорткомплексі осучаснений фасад, утеплені підвальні приміщення, європейські системи опалення, вентиляції та дах. На його території віднині є майданчик для паркування машин, а на вході в спорткомплекс — пандус. Окрім того, на об’єкті обладнали спеціальний туалет та душові для людей на візках. У спорткомплексі діти займатимуться волейболом, баскетболом, гімнастикою, тенісом, скелелазінням. Для цього там створено всі умови: завезені спеціальні тренажери та інвентар, який розподілили по кімнатах та залах. Спеціалісти кажуть, що в цьому комплексі можна навіть проводити обласні та всеукраїнські змагання.

Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий свого часу навчався у Решетилівському аграрному ліцеї. Він стверджує, що таких закладів в області більше немає, цей поки що єдиний.

— Для мене це особливий день, — прокоментував він подію. — Ніколи я не бачив ліцею у кращому стані. Мене справді переповнюють емоції. Тепер у молоді району з’явилось більше можливостей для саморозвитку.

З вересня в ліцеї навчатимуться 324 учні. Чотири роки поспіль цей заклад перевиконує план набору. Нинішньої осені його першокурсниками стали 120 юнаків та дівчат