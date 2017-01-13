Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», який набрав чинності 7 січня, викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Найбільше обговорювали можливість призову до армійських лав офіцерів запасу — випускників військових кафедр вищих навчальних закладів. Дехто називав це прихованою мобілізацією. Тож ситуацію щодо певних положень закону пояснив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марк Андрусяк в середу на брифінгу, який відбувся в прес-центрі Міністерства оборони.

Посадовець звернув увагу, що законодавча норма про призов такої категорії офіцерів запасу була з моменту набуття чинності Закону «Про військовий обов’язок та військову службу» у 1992 році і в новій його редакції з 2008 року. Нове законодавство унормовує такий вид служби в особливий період. До офіцерської служби за призовом можуть залучати громадян України, які закінчили програму підготовки офіцерів запасу, віком до 43 років, що не проходили військову службу і придатні за станом здоров’я до її проходження. Однак це не відбудеться автоматично, із набуттям чинності нового закону. До того ж цих військовослужбовців залучатимуть до участі в антитерористичній операції лише добровільно.

«На сьогодні остаточного рішення щодо призову цієї категорії громадян немає. Генеральний штаб готовий до проведення такого призову, але остаточне рішення буде прийнято після того, як побачимо показники звільнення громадян, які набувають право на звільнення за цим законом, і врахуємо прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити висновки і приймати відповідні рішення. Офіцерів запасу планують призначати на посади в бойові військові частини, що передбачає їх підготовку як військово навченого ресурсу з подальшим зарахуванням до оперативного резерву першої черги», — повідомив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ. За його словами, на таких військовослужбовців поширюватимуться всі норми соціального захисту, визначені для кадрових військових: збереження на період їхньої служби місця попередньої роботи та середнього розміру зарплати тощо. А грошове утримання встановлюють їм на такому самому рівні, як і кадровим офіцерам Збройних сил.

Марк Андрусяк зауважив, що збереження на службі досвідченого особового складу — пріоритет для всіх органів військового управління Збройних сил України у 2017 році. Він поінформував, що, згідно із законодавством, нині набуває права на звільнення чимала кількість військових, які служать за контрактом. Це звільнення відбуватиметься поступово, протягом року, і дасть змогу спрогнозувати розвиток кадрової ситуації у Збройних силах України, а також не допустити зниження їхньої боєздатності. Щоб звільнення було планомірним, складуть відповідний графік, розробляючи який, врахують певні чинники.

«Під час звільнення військовослужбовців основний критерій — термін проходження військової служби. Наступний — перебування у зоні проведення антитерористичної операції. Також зважатимемо на сімейні обставини військовослужбовця. Один з вагомих чинників у визначенні графіка звільнення — першочерговість звільнення військовослужбовців із бойових військових частин. Таке звільнення буде здійснено після завершення виконання бойових завдань», — зазначив полковник. За його словами, у період виконання завдань військовою частиною в зоні АТО військовослужбовців не звільнятимуть.

Інна МИКОЛАЄНКО

для «Урядового кур’єра»