Керівники держави разом з дипломатами та урядовцями вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом із Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. На заході також були присутні Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, дипломати та урядовці.

Учасники церемонії з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років поклали квіти до могили Невідомого солдата.

«Україна як держава, що зазнала одних з найбільших втрат у тій війні, сьогодні знову стоїть на захисті справедливості. Ми протистоїмо агресору, який несе руйнування та насильство. Боремося за наше право жити в незалежній, вільній державі. Обстоюємо принципи цивілізованого демократичного світу», — зазначив Денис Шмигаль.

Полеглих героїв минулої та теперішньої війн ушанували хвилиною мовчання, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Україна вже вдруге разом з усім світом відзначає 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 рр. Цю дату Верховна Рада України встановила у травні 2023 року.

У День пам’яті та перемоги над нацизмом Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з головної вулиці столиці Хрещатика, повідомляє Офіс Президента.