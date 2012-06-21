Незабаром розпочнуться літні відпустки. «Урядовий кур’єр» підготував інформацію про 10 найменших у світі країн-ліліпутів. Можливо, ви захочете відвідати ці країни і на власні очі побачити цю екзотику.

До переліку десяти найменших країн світу увійшли також асоційовані держави. Вони мають форму конфедерації. Об’єднавшись на двосторонній угоді, як дві різні держави, менша держава формально зберігає суверенітет і незалежність, але домінантну частину своїх владних повноважень довіряє більшій державі.

1-е місце: Ватикан

Держава Ватикан, знаходиться на території Риму і є найменшою офіційно визнаною державою в світі. Статус Ватикану в міжнародному праві звучить так: «допоміжна суверенна територія Святого Престолу, резиденція вищого духовного керівництва римо-католицької церкви». Форма правління – теократична монархія, довічний глава держави – Папа Римський. Площа становить 0,44 км ², а населення – 842 людини (2014 рік). Ватикан має некомерційну планову економіку, а існує держава за рахунок пожертв католиків усього світу. Більша частина населення країни –духовенство, які є членами папських урядів, а працівники (садівники, двірники, кухарі) – це, як правило, громадяни Італії.



2-е місце: Монако



Князівство Монако розташоване на півдні Європи на березі Лігурійського моря, на суші межує з Францією. Князівство Монако – одна з найменших і при цьому найбільш густонаселених країн світу. Так, при площі всього 2,02 км² населення становить майже 36 тисяч осіб, тобто близько 17 814 осіб на км² ! Крім крихітних розмірів Монако відоме завдяки своєму казино в Монте-Карло. Тут також проводиться один з головних етапів чемпіонату «Формули-1» – Гран-прі Монако.



3-е місце: Науру



Республіка Науру знаходиться на острові (із однойменною назвою), розташованому в західній частині Тихого океану, у 42 км на південь від екватора. Площа країни – 21,3 км ², населення – трохи більше 10 тисяч чоловік (2011 рік). Незалежність держава отримала в 1968 році.

Республіка Науру серед перших за такими параметрами: це найменша незалежна республіка на планеті, найменша острівна держава, найменша держава за межами Європи і єдина в світі республіка без офіційної столиці.



4-е місце: Тувалу



Загальна площа суші Тувалу, тихоокеанської держави в Полінезії, всього 26 км ², а населяють країну понад 11 тисяч чоловік (2011 рік). Столиця держави – Фунафуті.

Острови Тувалу відкрив мореплавецьм Альваро Менданья де Нейро в 1568 році. Тувалу вважалася британською колонією і отримала незалежність у 1978 році. Сучасну назву країни (на мові тувалу це означає «вісім стоять разом») архіпелаг отримав тільки в 1975 році. Першу назву – Лагунові острови – Тувалу дав Альваро Менданья де Нейро, а в 1819 році архіпелаг перейменували на Острови Елліс.



5-е місце: Сан-Марино



Республіка Сан-Марино з усіх боків межує з Італією. Якщо враховувати нинішні кордони Сан-Марино, то воно є найстарішою державою Європи. Її назва походить від християнського святого – каменяра Марино, який, згідно з легендою, і заснував державу. Загальна площа держави становить всього 60,57 км ². Населення –32 тисяч чоловік (2011 рік).



6-е місце: Князівство Ліхтенштейн



За формою правління Ліхтенштейн – конституційна монархія. Знаходиться держава в Західній Європі, у найкрасивіших куточках Альп. Західною частиною країни протікає одна із найбільших європейських річок – Рейн.

Назва країни походить від правлячої династії Ліхтенштейн. Площа цієї карликової держави – 160 км ², столиця – місто Вадуц. Чисельність населення на кінець 2012 року становила майже 37 тисяч осіб. Незважаючи на крихітні розміри країни, тут знаходяться кілька важливих світових об'єктів культури, серед яких Художній музей Ліхтенштейну – найбільший міжнародний музей сучасного мистецтва.



7-е місце: Маршаллові Острови



Республіка Маршаллові Острови знаходиться в Мікронезії. Загальна площа суші - 181,3 км ², а населення налічує близько 53 тисяч чоловік (2011 рік). Столиця – місто Маджуро. Острови названі на честь англійського капітана Джона Маршалла, який разом з іншим капітаном – Томасом Гілбертом (в честь останнього названі сусідні острови) досліджував цю територію в 1778 році.

8-е місце: Сент-Кітс і Невіс



Країна розташована в східній частині Карибського моря, її площа – 261 км ², населяє державу всього 50 тисяч громадян (2010 рік). Столиця країни – місто Бастер – знаходиться на острові Сент-Кітс. Корінні жителі – каріби. Ці острови відкрив Колумб у 1493 році, але іспанці не стали їх колонізувати. Втім, згодом за них грунтовно узялися англійці. Нині федерація Сент-Кітс і Невіс є незалежним членом Британської співдружності.

9-е місце: Мальдіви



Найпопулярніша в світі туристична здравниця є нічим іншим, як Мальдівська республіка, розташована на 20 атолах в Індійському океані. Її територія – 298 км ², населення понад 400 тисяч чоловік (на 2013 рік). Столиця республіки – місто Мале. Більшість жителів – вихідці з Південної Азії і Близького Сходу. За віросповіданням населення Мальдів – суніти. Будь-який з островів держави можна перетнути за 1,5-2 години.



10-е місце: Мальта



Назва Республіки Мальта походить від древньофінікійского malat («гавань, притулок»), розташоване в Середземному морі. Цей острів площею 316 км ², розташований в центрі морських шляхів з Європи в Азію та Африку, залучав завойовників здавна. У VIII столітті до н.е. його почали колонізувати фінікійці і греки. Потім Мальту захоплювали карфагенці, римляни, візантійці, араби, нормани, іспанці. Мальта – парламентська республіка, населення її – 426 тисяч осіб (2011 рік).