Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
15-та «Французька весна» розпочинає ходу в Рівному: її презентував виконавчий директор Французького інституту в Україні Матьє Арден, який стояв біля витоків фестивалю.
«Нинішня «Французька весна» вже від початку квітня розквітне, вибачте за каламбур, у 9-ти містах України, – розповідає Матьє Арден. – Скажімо, в Рівному її цілком можна вважати музичною: звучатимуть так званий альтернативний рок, м’який джаз і, звичайно ж, вічна класика. Другий напрям – кіно: українська публіка любить французьке кіно, і ми не маємо права її розчарувати. Тому будуть і традиційні вже «Довгі ночі короткого метру» з 24 міні-фільмів, і фестиваль «Ретроспектива» з 5-ти фільмів. Але це не ті стрічки, які, образно кажучи, витягли зі старої шафи, – серед них є такі, що матимуть у Рівному допрем’єрний показ. Будемо намагатися поєднати спадок і новизну, трагедію і драму, щоб створити повноцінну картинку сучасної Франції. На сцені ж обласного музично-драматичного театру пройде вистава режисера Жюля Одрі «Сьогодні вечері не буде»: за п’єсою «Хворі» Антоніо Аламо. Це робота про останні миті життя Сталіна, яка, до речі, заборонена в Росії. І гарний приклад співпраці митців України та Франції».
За 15 років фестиваль не змінив свого формату (це завжди щось нове і креативне, що знаходить відгук у серцях українців). Зате розширив географію (ось і цього року до «Французької весни» вперше долучилися Бердичів та Івано-Франківськ), а також кількість спільних україно-французьких проектів. Зрозуміло, що змінилася й публіка: українці все частіше бувають за кордоном і стають більш вибагливими та вимогливими до мистецьких продуктів.
Утім, організаторам вдається щоразу втримати високу планку якості й водночас зробити подих «Французької весни» доступним для глядача чи слухача: переважна більшість заходів або безкоштовна або ж має символічну вартість.
Третього квітня Повноважний Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон особисто відкриє в Рівному виставку фотографії Аделін Кейл під назвою «Невеликий безлад світу»: старт «Французької весни» буде ще й дипломатичним.