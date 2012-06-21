Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Технічний паспорт і ключі, а також сертифікат на шкільний автобус отримала Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3. Транспортний засіб придбали на умовах співфінансування: 70 % від вартості оплатили з державної скарбниці та 30 % – з коштів місцевого бюджету.
Варто зазначити, що це вже 51-ий автобус, який за два останніх роки закупили для навчальних закладів Тернопільщини.
Вручаючи ключі та документи на шкільний автобус бережанцям, голова облдержадміністрації Степан Барна, зокрема, зазначив, що й надалі діяльність влади «полягатиме в тому, аби реально змінювати «обличчя» освіти Тернопілля», І нагадав, що створення 26 опорних шкіл у краї вже дозволили створити умови для навчання дітей у сучасних лабораторіях фізики, хімії, біології. Вдалося також укомплектувати загальноосвітні заклади понад 2,5 тисячами нових комп’ютерів.